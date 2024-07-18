Правительство готовит большой пакет увеличения налогов

Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Основные изменения, которые предлагаются:

Повышение военного сбора:

Для физических лиц - до 5% от доходов. Для юридических лиц (плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы) - 1% от дохода. Для ФЛП на едином налоге первой, второй, четвертой группы - 5%. Для ФЛП на едином налоге третьей группы - 1%.

Другие налоги и сборы:

5% военный сбор при покупке банковских металлов. 30% военный сбор на продажу ювелирных изделий. 15% военный сбор при покупке нового авто (кроме случаев обеспечения лиц с инвалидностью). 5% военный сбор при продаже недвижимости (для физлиц, которые продали один объект за год). 5% военный сбор на услуги мобильной связи. Ежемесячный авансовый взнос по налогу на прибыль для продавцов горючего (в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, из расчета на 1 кубический метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа). Специфическая ставка акцизного налога на напитки (0,1 евро за литр).



Важно: Эти нормы еще не приняты.

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Весь этот комплекс методов поможет привлечь дополнительные 140 миллиардов гривен в бюджет.

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Война по новым ставкам. Какой эффект даст повышение налогов

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Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

В Украине не осталось хороших решений для финансирования Сил обороны.

В финансовом комитете Рады в ближайшее время ожидают от правительства предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.

Экономическая правда.