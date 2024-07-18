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Правительство готовит большой пакет увеличения налогов

Четверг, 18 июля 2024, 13:37 - Артур Крыжный

Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Основные изменения, которые предлагаются:

  • Повышение военного сбора:
    • Для физических лиц - до 5% от доходов.
    • Для юридических лиц (плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы) - 1% от дохода.
    • Для ФЛП на едином налоге первой, второй, четвертой группы - 5%.
    • Для ФЛП на едином налоге третьей группы - 1%.
  • Другие налоги и сборы:
    • 5% военный сбор при покупке банковских металлов.
    • 30% военный сбор на продажу ювелирных изделий.
    • 15% военный сбор при покупке нового авто (кроме случаев обеспечения лиц с инвалидностью).
    • 5% военный сбор при продаже недвижимости (для физлиц, которые продали один объект за год).
    • 5% военный сбор на услуги мобильной связи.
    • Ежемесячный авансовый взнос по налогу на прибыль для продавцов горючего (в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, из расчета на 1 кубический метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа).
    • Специфическая ставка акцизного налога на напитки (0,1 евро за литр).

Важно: Эти нормы еще не приняты.

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Весь этот комплекс методов поможет привлечь дополнительные 140 миллиардов гривен в бюджет.

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Война по новым ставкам. Какой эффект даст повышение налогов

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Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.

В Украине не осталось хороших решений для финансирования Сил обороны.

В финансовом комитете Рады в ближайшее время ожидают от правительства предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.

Экономическая правда.

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