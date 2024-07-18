В Раде предлагают приостановить выплаты по внешнему долгу до завершения реструктуризации

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту предоставить право правительству приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до завершения переговоров о реструктуризации.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

Так, Комитет по вопросам бюджета рекомендовал законопроект 11396-1 принять за основу и в целом.

Этот законопроект - чрезвычайная мера, которая содержит две нормы:

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разрешить правительству взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в "периметр" государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов + проценты).

предоставить право правительству временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. Фактически - если официальная договоренность по реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Пидласа отметила, что МВФ в рабочем порядке выразило поддержку этого законопроекта, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины - обязательство, которое Украина взяла на себя в Меморандуме с МВФ.

"Будем просить ВРУ поддержать этот проект на ближайшем пленарном заседании, поскольку он является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд долл США до конца 2027 года", — добавила она.

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Экономическая правда.