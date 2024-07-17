Швейцария открыла десятки дел о нарушениях санкций против России

В Швейцарии открыли 56 производств по нарушениям санкций против РФ, а по 15 из них были назначены штрафы.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Швейцария начала расследование более 50 случаев возможных нарушений санкций и пока обнаружила нарушения в 15 из них.

Из них около половины дел было закрыто, а по 15 из них были назначены штрафы.

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Отмечается, что в отношении других продолжается расследование.

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам не назвал ни сектора, ни отдельные компании, в отношении которых ведется расследование.

Напомним:

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Швейцария наблюдает увеличение количества кибератак и дезинформационных кампаний накануне украинского Саммита мира, который пройдет 15-16 июня.

Отдельные швейцарские банки по-прежнему готовы принимать от клиентов рублевые переводы, несмотря на ужесточение условий банковского обслуживания россиян в этой стране. Речь может идти, в частности, о переводах от 10 млн долл, которые проходят по специальному предварительному согласованию.

Группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрали подписи для проведения референдума о нейтральном статусе страны, который может подорвать введенные ею санкции против России.