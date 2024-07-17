Швейцария открыла десятки дел о нарушениях санкций против России
В Швейцарии открыли 56 производств по нарушениям санкций против РФ, а по 15 из них были назначены штрафы.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что Швейцария начала расследование более 50 случаев возможных нарушений санкций и пока обнаружила нарушения в 15 из них.
Из них около половины дел было закрыто, а по 15 из них были назначены штрафы.
Отмечается, что в отношении других продолжается расследование.
Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам не назвал ни сектора, ни отдельные компании, в отношении которых ведется расследование.
Напомним:
Швейцария наблюдает увеличение количества кибератак и дезинформационных кампаний накануне украинского Саммита мира, который пройдет 15-16 июня.
Отдельные швейцарские банки по-прежнему готовы принимать от клиентов рублевые переводы, несмотря на ужесточение условий банковского обслуживания россиян в этой стране. Речь может идти, в частности, о переводах от 10 млн долл, которые проходят по специальному предварительному согласованию.
Группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрали подписи для проведения референдума о нейтральном статусе страны, который может подорвать введенные ею санкции против России.