У Швейцарії ініціювали референдум, який може скасувати санкції проти Росії

Група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені нею санкції проти Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Bloomberg.

Ініціатори референдуму пропонують закріпити в конституції Швейцарії її статус "постійного, озброєного нейтралітету" й заборонити участь у будь-якому оборонному альянсі, якщо тільки на країну не здійснять напад.

Також пропонується заблокувати приєднання країни в будь-яких "невійськових заходах примусу", які охоплюють і санкції – якщо тільки їх не схвалить Рада безпеки ООН.

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Позаяк постійними членами Радбезу є Росія та Китай, схвалення ініціативи на практиці означатиме, що Швейцарія ніколи не зможе накласти на них санкції – бо ті зможуть заблокувати відповідне рішення в ООН своїм правом вето.

Коли саме відбудеться референдум про нейтралітет Швейцарії, наразі незрозуміло. Конституція передбачає, що уряд і парламент повинні обговорити питання та, за потреби, внести контрпропозиції стосовно питання, яке розглядається.

Як стверджує Bloomberg, увесь процес – аж до проведення референдуму – може зайняти кілька років.

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Швейцарія має багаторічну традицію нейтралітету, але після повномасштабного вторгнення Росії проти України у 2022 році вирішила приєднатись до санкцій Євросоюзу, а також активізувати співпрацю з НАТО.

Швейцарський уряд вважає, що ці кроки не суперечать нейтралітету країни, тоді як критики кажуть про протилежне. Це наклалось на дискусії всередині Швейцарії про те, чи не шкодить нейтралітет її економічному розвитку – зокрема в питаннях продажу зброї.

Європейська правда