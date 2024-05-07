Деякі швейцарські банки продовжують приймати рублі з Росії – ЗМІ

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Окремі швейцарські банки, як і раніше, готові приймати від клієнтів рублеві перекази, незважаючи на посилення умов банківського обслуговування росіян у цій країні. Може йтися, зокрема, про перекази від 10 млн дол, які проходять за спеціальним попереднім погодженням.

Про це пише Forbes Russia.

Зазначається, що ще минулого року швейцарські банки, зокрема найбільші - UBS і Credit Suisse, посилили роботу з клієнтами з російськими паспортами: ті зіткнулися із загрозою блокування рахунків, якщо вони платять податки в Росії або мають у Росії бізнес.

Причина - посилення контролю за виконанням санкцій. Цього року банки почали закривати рахунки людям із подвійним громадянством, якщо один із паспортів - російський.

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Проте клієнтам швейцарських банків із числа 10 найбільших досі вдається не тільки зберегти рахунки, а й переказувати на них рублі, розповіли виданню 4 співрозмовника.

Співробітник family-офісу в Москві розповів, що у випадку з одним із банків перевести рублі можна, якщо йдеться про суму від 10 млн дол. Ці перекази, за його словами, відбуваються за спеціальним попереднім погодженням -потрібно зателефонувати клієнтському менеджеру, він погоджує переказ усередині банку з фахівцями з комплаєнсу (відповідають за відповідність діяльності банку всім вимогам наглядових органів і законодавства).

За словами співрозмовника, після рублевого переказу в банк гроші обмінюються на іноземну валюту за біржовим курсом, водночас банк бере комісію - зазвичай близько 0,2-0,4% від суми угоди.

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Також клієнт зобов'язаний розмістити переказані гроші в цьому ж банку. На кожну угоду "дивляться індивідуально" і є випадки відмов, наприклад, якщо джерело отримання коштів - угоди з держкомпаніями або державою, додало джерело видання.

"Курс конвертації переведених рублів біржовий, а комісія банку становила 0,5% від угоди", - розповів виданню інвестконсультатнт на умовах анонімності.

"Такі угоди доступні для вже діючих клієнтів, до яких у фахівців із комплаєнсу не було жодних питань", - додав він.

При цьому всі опитані Forbes Russia співрозмовники відмовились назвати швейцарські банки, які зараз проводять рублеві операції, пославшись на те, що такі операції "не афішуються".

Співробітник family-офісу додав, що це щонайменше два банки з 10 найбільших у Швейцарії. Двоє співрозмовників Forbes - інвестконсультант і співробітник однієї зі швейцарських компаній - повідомили, що раніше такі перекази проводили UBS і Credit Suisse.

Але, за словами співробітника швейцарської компанії, зараз вони це робити перестали. Ще один співрозмовник Forbes, який працює у сфері консалтингу із забезпеченими російськими клієнтами, чув, що такі перекази проводив банк Vontobel.

Видання нагадує, що Швейцарія приєдналася до всіх європейських санкцій проти РФ, підтримавши, у тому числі, відключення низки найбільших банків Росії від SWIFT та заборону на ввезення в Росію готівкових євро та швейцарських франків.

Проте рублеві перекази офіційно не заборонені, якщо не йдеться про взаємини з підсанкційними особами та компаніями, зазначив партнер російської юридичної компанії BGP Litigation Сергій Гландін.

"Це питання токсичності рублевих переказів самих по собі. Кожен банк приймає бізнес-рішення, чи йому це потрібно чи ні", - заявив російський юрист.

Економічна правда