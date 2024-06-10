Швейцарія фіксує збільшення кібератак напередодні Саміту миру

Швейцарія спостерігає збільшення кількості кібератак і дезінформаційних кампаній напередодні українського Саміту миру, який пройде 15-16 червня.

Про це повідомляє Reuters.

За словами президентки Швейцарії Віоли Амхерд, за останні тижні на її країну почастішала кількість кібератак та дезінформаційних кампаній.

Також міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що існує явна "зацікавленість" у зриві Саміту, проте уникнув відповіді на запитання хто саме стоїть за атаками, коли його запитали, чи причетна до них Росія.

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Загалом дев'яносто держав і організацій підтвердили свою участь в переговорах, які відбудуться на курорті поблизу центрального міста Люцерн 15-16 червня, приблизно половина з них – з Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу, повідомила Швейцарія.

Росія не була запрошена, але швейцарський уряд заявив, що переговори мають на меті "спільно визначити дорожню карту" щодо залучення її та України до майбутнього мирного процесу.

Нагадаємо:

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Уряд Польщі планує витратити 3 млрд злотих (760 млн дол) на посилення заходів кібербезпеки після атак, у яких він звинувачує Росію.