Авиакомпании, которые могут первыми вернуться в Украину: аэропорт Львова показал список
В понедельник состоялась встреча японской делегации с рабочими Международного аэропорта "Львов". Во время нее показали авиакомпании, которые готовы возобновить сообщение.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Так, среди потенциальных компаний были представлены Windrose, airBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian и Swiss.
Ранее, о своей готовности восстановить часть авиасообщений заявляла латвийская airBaltic - в и из Киева, Львова и Одессы, когда это позволят условия безопасности.
Напомним:
Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности восстановления международных авиарейсов в период военного положения.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над восстановлением работы одного из аэропортов.
Украина подает заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства.
Экономическая правда.