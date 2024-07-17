Авиакомпании, которые могут первыми вернуться в Украину: аэропорт Львова показал список

Международный аэропорт "Львов"

В понедельник состоялась встреча японской делегации с рабочими Международного аэропорта "Львов". Во время нее показали авиакомпании, которые готовы возобновить сообщение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Так, среди потенциальных компаний были представлены Windrose, airBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian и Swiss.

Ранее, о своей готовности восстановить часть авиасообщений заявляла латвийская airBaltic - в и из Киева, Львова и Одессы, когда это позволят условия безопасности.

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Напомним:

Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности восстановления международных авиарейсов в период военного положения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над восстановлением работы одного из аэропортов.

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Украина подает заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства.

Экономическая правда.