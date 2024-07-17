Все разделы
Укр / Рус

Авиакомпании, которые могут первыми вернуться в Украину: аэропорт Львова показал список

Среда, 17 июля 2024, 14:17 - Артур Крыжный
 
Международный аэропорт "Львов"

В понедельник состоялась встреча японской делегации с рабочими Международного аэропорта "Львов". Во время нее показали авиакомпании, которые готовы возобновить сообщение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Так, среди потенциальных компаний были представлены Windrose, airBaltic, Ryanair, Wizzair, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian и Swiss.

Ранее, о своей готовности восстановить часть авиасообщений заявляла латвийская airBaltic - в и из Киева, Львова и Одессы, когда это позволят условия безопасности.

Реклама:

Напомним:

Украина начинает официальные переговоры с европейским и американским авиарегуляторами о возможности восстановления международных авиарейсов в период военного положения.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над восстановлением работы одного из аэропортов.

Реклама:

Украина подает заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства.

Экономическая правда.

авиа Авиакомпании аэропорт
Реклама:
Материалы по теме
Прокуроры встретились с Boeing и жертвами катастроф, чтобы принять решение о выдвижении уголовных обвинений 30 июня 2024, 17:50
США оштрафовали турецкого авиаперевозчика за чартерные рейсы в Россию 20 июня 2024, 10:42
Boeing исследует новую проблему качества самолетов 787 – Reuters 14 июня 2024, 10:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте