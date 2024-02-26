Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів.

Про це він повідомив на презентації програми "Зроблено в Україні", пише liga.net.

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки", – заявив Єрмак.

Який саме аеропорт може відновити роботу, він не уточнив.

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Нагадаємо:

У грудні 2023 року голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта".

Україна подає заявки до Європейських та Американських безпекових регуляторів для підтвердження плану щодо відкриття повітряного простору.

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