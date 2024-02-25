Україна проводить консультації з регуляторами ЄС та США щодо відкриття повітряного простору - Кубраков

Аеропорт "Бориспіль". Getty Images

Україна подає заявки до Європейських та Американських безпекових регуляторів для підтвердження плану щодо відкриття повітряного простору

Про це повідомив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на формі "Україна. рік 2024".

Кубраков зазначив, що Україна веде консультації з Американськими та Європейськими регуляторами безпеки повітряного простору щодо підтвердження плану відкриття повітряного простору України

Реклама:

"Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви оцінку ризиків до відповідних регуляторів", зазначив міністр.

При цьому, терміни відкриття не називають, звертаючись до надвисокої складності питання гарантування безпеки.

"Нам важливо щоб Американські та Європейські регулятори підтвердили наш алгоритм дій", - додав Кубраков.

Реклама:

Нагадаємо:

У січні повідомляли, що Україна планує відновлення авіасполучення з Києва та Львова.