Бронирование в "Дії" заработало: как воспользоваться услугой
В приложения "Дія" завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны могут забронировать сотрудников через портал "Дія", - говорится в сообщении.
Как работает бронирование через "Дію":
- Соответствующие министерства и ОВА вносят в Единый перечень предприятия, которые имеют право на бронирование работников.
- Руководители предприятий подают через "Дію" списки военнообязанных, которых нужно забронировать.
- Система автоматически проверяет данные военнообязанных через реестры. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных "Оберіг".
- "Дія" в течение суток направляет уведомление руководителю о результате рассмотрения.
- В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении Резерв+.
Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также при желании подать документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, процесс бронирования занимает не более часа.
"Услуга работает в несколько кликов, а результат следует ждать не дольше часа времени. В этом сервисе мы автоматизировали все процессы, которые можно автоматизировать", - рассказал он.
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Законопроект об экономическом бронировании зарегистрирован. Как оно будет работать?
Напомним:
Минцифры активно работает над электронным бронированием на портале "Дія" - планирует в начале июля начать бета-тест.
Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".
Сообщалось, что процесс бронирования работника в "Дії" будет происходить в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.
Экономическая правда.