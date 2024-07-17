Бронирование в "Дії" заработало: как воспользоваться услугой

Минэкономики

В приложения "Дія" завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны могут забронировать сотрудников через портал "Дія", - говорится в сообщении.

Как работает бронирование через "Дію":

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Соответствующие министерства и ОВА вносят в Единый перечень предприятия, которые имеют право на бронирование работников.

Руководители предприятий подают через "Дію" списки военнообязанных, которых нужно забронировать.

Система автоматически проверяет данные военнообязанных через реестры. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных "Оберіг".

"Дія" в течение суток направляет уведомление руководителю о результате рассмотрения.

В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении Резерв+.

Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также при желании подать документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, процесс бронирования занимает не более часа.

"Услуга работает в несколько кликов, а результат следует ждать не дольше часа времени. В этом сервисе мы автоматизировали все процессы, которые можно автоматизировать", - рассказал он.

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Законопроект об экономическом бронировании зарегистрирован. Как оно будет работать?

Напомним:

Минцифры активно работает над электронным бронированием на портале "Дія" - планирует в начале июля начать бета-тест.

Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".

Сообщалось, что процесс бронирования работника в "Дії" будет происходить в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.

Экономическая правда.