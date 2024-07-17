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Бронирование в "Дії" заработало: как воспользоваться услугой

Среда, 17 июля 2024, 17:17 - Артур Крыжный
 
Минэкономики

В приложения "Дія" завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны могут забронировать сотрудников через портал "Дія", - говорится в сообщении.

Как работает бронирование через "Дію":

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  • Соответствующие министерства и ОВА вносят в Единый перечень предприятия, которые имеют право на бронирование работников.
  • Руководители предприятий подают через "Дію" списки военнообязанных, которых нужно забронировать.
  • Система автоматически проверяет данные военнообязанных через реестры. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных "Оберіг".
  • "Дія" в течение суток направляет уведомление руководителю о результате рассмотрения.
  • В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении Резерв+.

Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также при желании подать документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, процесс бронирования занимает не более часа.

"Услуга работает в несколько кликов, а результат следует ждать не дольше часа времени. В этом сервисе мы автоматизировали все процессы, которые можно автоматизировать", - рассказал он.

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Законопроект об экономическом бронировании зарегистрирован. Как оно будет работать?

Напомним:

Минцифры активно работает над электронным бронированием на портале "Дія" - планирует в начале июля начать бета-тест.

Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".

Сообщалось, что процесс бронирования работника в "Дії" будет происходить в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.

Экономическая правда.

война экономика
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