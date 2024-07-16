Укргаздобыча установила новый рекорд по добыче газа за полгода

За первое полугодие 2024 года компания добыла газа - на 8,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укргаздобыча".

В сообщении говорится, что за первое полугодие 2024 года компания добыла 6913 млн кубометров товарного газа. Это на 8,8 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"В Укргаздобыче ввели в эксплуатацию 41 новую скважину, из которых 14 высокодебитные. Так, например, суточный дебит одной из последних превышает 400 000 куб. м. Это очень хорошие результаты", - прокомментировал в. и.о. генерального директора компании Сергей Лагно.

Реклама:

Он также добавил, что за полгода Укргаздобыче удалось пробурить 165 864 м проходки, что на 9117 м превышает прошлогодний показатель за этот период.

Отмечается, что у компании также хорошие показатели по добыче газа и на старых модернизированных скважинах.

Напомним:

Реклама:

За шесть месяцев 2024 года компании группы "Нафтогаз" увеличили добычу газа на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Лагно стал временно исполняющим обязанности главы "Укргаздобычи".

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, уплатило в сводный бюджет страны 9,85 млрд грн рентных платежей по результатам своей деятельности в январе-мае 2024 года.