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"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 8%: перевищує план

Вівторок, 2 липня 2024, 09:44 - Артур Крижний

За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" збільшили видобуток газу на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

Так, "Укргазвидобування" та "Укрнафта" видобули 7,3 мільярда кубометрів газу. На поточний момент показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%, заявили у пресслужбі.

"Такого результату вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 – високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу", - зазначив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Нагадаємо:

"Укрнафта" розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які сукупно даватимуть більше 100 тонн нафти на добу.

У січні-березні 2024 року група "Нафтогаз" отримала чистий прибуток 10,9 млрд грн.

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Економічна правда.

Нафтогаз газ Україна
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