Призначено нового очільника "Укргазвидобування"
П'ятниця, 28 червня 2024, 12:53 -
Сергій Лагно став тимчасово виконуючим обов'язки очільника "Укргазвидобування".
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Таке рішення ухвалили наглядова рада та правління НАК "Нафтогаз України".
"Сергій Лагно – спеціаліст із майже 20-річним досвідом роботи у видобуванні вуглеводнів. Має дві вищі технічні освіті за спеціальностями – "Обладнання нафтових і газових промислів" та "Видобування нафти і газу", - розповіли в пресслужбі.
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До призначення Лагно обіймав посаду головного інженера АТ "Укргазвидобування".
Нагадаємо:
Напередодні Наглядова рада "Нафтогазу" звільнила вже колишнього голову "Укргазвидобування" Олега Толмачева.
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25 червня він написав заяву про звільнення, яку погодило правління компанії.
Економічна правда
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