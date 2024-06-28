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Призначено нового очільника "Укргазвидобування" 

П'ятниця, 28 червня 2024, 12:53 - Віктор Волокіта
 

Сергій Лагно став тимчасово виконуючим обов'язки очільника "Укргазвидобування".  

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Таке рішення ухвалили наглядова рада та правління НАК "Нафтогаз України".

"Сергій Лагно – спеціаліст із майже 20-річним досвідом роботи у видобуванні вуглеводнів. Має дві вищі технічні освіті за спеціальностями – "Обладнання нафтових і газових промислів" та "Видобування нафти і газу", - розповіли в пресслужбі. 

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До призначення Лагно обіймав посаду головного інженера АТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо:

Напередодні Наглядова рада "Нафтогазу" звільнила вже колишнього голову "Укргазвидобування" Олега Толмачева.

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25 червня він написав заяву про звільнення, яку погодило правління компанії.

Економічна правда

Укргазвидобування Нафтогаз
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