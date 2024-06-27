"Укргазвидобування" за 5 місяців  сплатило до бюджету майже 10 мільярдів ренти

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, сплатило до зведеного бюджету країни 9,85 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності у січні-травні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У повідомленні йдеться, що з цієї суми 5%, або 492,7 млн грн, надійде до бюджетів місцевого і обласного рівнів в регіонах, на території яких компанія здійснює видобування вуглеводнів.

У компанії також зазначили, що рентні кошти розподіляються між регіонами таким чином:

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Харківська обл. – 253,8 млн грн

Полтавська обл. – 197,3 млн грн

Львівська обл. – 20,7 млн грн

Дніпропетровська обл. – 9,8 млн грн

Інші – 11,1 млн грн

Нагадаємо:

26 червня стало відомо, що Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити голову "Укргазвидобування" Олега Толмачева.

Економічна правда

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