Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам

Команда Международного валютного фонда 16 июля начинает встречи с представителями власти Украины по бюджетным планам до конца года.

Об этом заявил постоянный представитель учреждения в Украине Ваграм Степанян в сообщении, которое есть в распоряжении ЭП.

"Команда специалистов МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу", - заявил он.

Напомним:

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После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долл, долг Украины перед МВФ вырос до 13,85 млрд долл.

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины обновил базовый сценарий по Украине на 2024 год. Если ранее Фонд прогнозировал рост ВВП на 3-4%, то теперь этот показатель уменьшен до 2,5-3,5%.

Украина получила 2,2 млрд долларов США от Международного валютного фонда.

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Экономическая правда.