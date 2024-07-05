Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол.

Про це йдеться з даних на сайті фонду, передає LIGA.net.

Таким чином після отримання траншу на 2,2 млрд дол, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.

Найбільшим боржником МВФ упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд дол.

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Повідомляється, що незабаром Аргентина знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом у розмірі 44 млрд дол. На сьогодні зобов'язання Аргентини становлять 40,94 млрд дол.

Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Станом на 2024 рік його борг перед МВФ становить 13,59 млрд дол.

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ, Україну, Єгипет та Аргентину, припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

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Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала 150,44 млрд дол.

З європейських країн, крім України, борг перед МВФ мають:

Сербія (1,25 млрд дол),

Молдова (910,40 млн дол),

Грузія (569,89 млн дол),

Північна Македонія (361,32 млн дол),

Вірменія (294,38 млн дол),

Боснія і Герцеговина (265,86 млн дол),

Албанія (200,34 млн дол),

Косово (78,41 млн дол),

Чорногорія (39,95 млн дол).

Нагадаємо:

Україна отримала 2,2 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF України оновив базовий сценарій щодо України на 2024 рік. Якщо раніше Фонд прогнозував зростання ВВП на 3-4%, то тепер цей показник зменшено до 2,5-3,5%.