Курс биткоина подскочил до двухнедельного максимума после покушения на Трампа

15 июля курс биткоина подскочил до двухнедельного максимума после попытки убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что курс биткоина вырос почти на 9%, достигнув двухнедельного максимума в 62 698 долл и увеличив свой годовой прирост до 47%. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum выросла на 6,8% - до 3322 долл.

Отмечается, что экс-президент позиционирует себя как защитник криптовалют.

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Другие активы из топ-10 по показателю капитализации также находятся в зоне роста. Значительный прирост показывают Solana (SOL), Lido Staked Ether (stETH) и Dogecoin (DOGE).

После запуска биржевых фондов в США биткоин хорошо начал год, достигнув в середине марта рекордной отметки в 73 803 долл, но с тех пор испытывает определенные трудности.

Сообщается, что в начале июля он упал до более чем четырехмесячного минимума, поскольку трейдеры были обеспокоены вероятным сбросом токенов с несуществующей японской биржи Mt. Gox.

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Напомним:

Германия продала значительную часть своих запасов за последний месяц: из 50 000 биткоинов правительство продало 44 200 - 88,4% и оставило лишь 5 800 штук.

Bitcoin упал четвертую торговую сессию подряд, что является частью широкой распродажи криптовалют, которая контрастирует с недавними рекордными максимумами мировых акций.

Член Палаты представителей от штата Флорида, Мэтт Гайец, представил проект закона, позволяющий платить налоги биткоинами.