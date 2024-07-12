Уряд Німеччини майже спустошив свій біткоїн-гаманець

Німеччина продала значну частину своїх запасів за останній місяць: з 50 000 біткоїнів уряд продав 44 200 - 88,4% і залишив лише 5 800 штук.

Про це повідомляє галузеве видання CoinTelegraph.

Останню хвилю продажів уряд країн зробив 12 липня, перевівши загалом 3200 біткоїнів (BTC) через різні платформи. Перекази були відправлені на Bitstamp, Kraken і Coinbase, які отримали по 400 BTC. Крім того, 1 000 BTC і 500 BTC були відправлені на дві невідомі адреси.

11 липня біткоїн-гаманець німецького уряду тимчасово впав нижче показника у 5 000 BTC після того, як на різні криптовалютні біржі було переведено біткоїнів на суму близько $615 млн.

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Зазначається, що великі продажі біткоїнів державними установами можуть призвести до підвищеної волатильності криптовалютного ринку.

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Економічна правда.