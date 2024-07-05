Bitcoin впав найнижче з лютого, попри оптимізм на ринку акцій

Bitcoin впав четверту торгову сесію поспіль, що є частиною широкого розпродажу криптовалют, який контрастує з нещодавніми рекордними максимумами світових акцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цифровий актив впав на 8,1% до найнижчого рівня з лютого в п'ятницю і коштував близько 54 400 дол. Менші монети, такі як Ether, XRP і Cardano, зазнали ще більших втрат, які в деяких випадках падіння перевищувало 10%.

Криптовалютні торговці наразі стикаються з низкою проблем, серед яких зниження попиту на американські біржові фонди, що торгують біткойнами, ознаки того, що уряди утилізують конфісковані токени, а також вплив політичної нестабільності в США, який складно оцінити.

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Крім того, адміністратори збанкрутілої біржі Mt. Gox поетапно повертають кредиторам величезну кількість біткоїнів. Торговці не впевнені, скільки з 8 млрд дол буде продано в кінцевому підсумку. В п'ятницю на гаманці, прив'язаному до Mt. Gox, було переведено токенів на суму 2,7 млрд дол.

Тим часом індекс світових акцій MSCI Inc. коливається біля рекордного максимуму, а короткострокова, 30-денна кореляція між біткоїном та індексом стрімко падає.

Повідомляється, що інвестори очікують на дані по зайнятості в США пізніше в п'ятницю, щоб отримати останні підказки щодо перспектив політики Федеральної резервної системи.

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Економічні звіти посилюють аргументи на користь того, що центральний банк США повинен пом'якшити монетарну політику в найближчі місяці.

Нагадаємо:

Емітенти стейблкоінів (стабільних криптовалют) - Tether (USDT) та Circle (USDC) - володіють казначейськими облігаціями США на суму близько 120 мільярдів доларів, що більше за Німеччину та Південну Корею.

Лондонський банк Standard Chartered буде одним з перших у світі банків, що готується до запуску нового підрозділу спеціалізованого на Bitcoin і Ethereum.