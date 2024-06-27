В США розглянуть можливість сплати податків біткоїнами

getty images

Член Палати представників від штату Флорида, Метт Гаєць, представив проєкт закону, що дозволяє сплачувати податки біткоїнами.

Про це повідомляється на сайті члена Палати поставників Метта Гаєця.

Конгрес США розгляне законопроєкт, що дозволяє фіскальним органам США приймати податкові платежі у біткоїнах.

Зазначається, що законопроєкту передбачає запровадження правил про "конвертацію будь-якої отриманої суми біткоїнів у доларовий еквівалент у момент отримання платежу".

Реклама:

Автор законопроєкту пояснив, що натхненний результатами законодавчих реформ уряду країни Сальвадор і позитивними результатами, яких досягла влада країни після визнання біткоїна офіційним платіжним засобом.

Законопроєкт Метта Гаєца пропонує внести поправки до Податкового кодексу США 1986 року та зобов'язати Міністерство фінансів розробити план затвердження флагманської цифрової валюти як засобу сплати податків та мит.

"У разі схвалення Конгресом новий закон модернізує податкову систему. Він дозволить сумлінним платникам податків використовувати біткоїни для сплати федеральних податків, а уряду — просувати інновації, підвищувати ефективність фінансової системи та пропонувати більшу гнучкість американським громадянам.", — проголосив конгресмен, який представляв проєкт колегам.

Реклама:

Також він повідомив, що це сміливий крок до майбутнього, де цифрові валюти відіграватимуть життєво важливу роль, гарантуючи, що США очолять авангард технологічного прогресу.

Влада одного зі штатів – Колорадо реалізувала можливість сплачувати податки та державні мита у криптовалюті ще три роки тому.

Нагадаємо:

Ціна біткоїна у вівторок встановила новий історичний рекорд, піднявшись вище 69 тисяч доларів США на криптовалютній біржі Coinbase.

У системі Prozorro. Продажі вперше продали 0,1 біткоїна.