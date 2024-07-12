Мировые продажи электромобилей выросли на 13% в июне, несмотря на падение в Европе

Мировые продажи полностью электрических и гибридных автомобилей выросли на 13% в июне по сравнению с тем же месяцем 2023 года благодаря росту в Китае, в то время как в Европе они снизились.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что продажи электромобилей в мире в июле достигли 1,4 млн, из которых 0,86 млн пришлись на Китай, где они выросли на 25% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что в Европе ежемесячные продажи снизились на 7% до 0,30 млн, причем Финляндия, Ирландия и Нидерланды лидируют по потерям, в то время как в Италии был зафиксирован 34% рост после введения государственных стимулов.

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В Соединенных Штатах и Канаде продажи электромобилей выросли на 6% до 0,14 млн за тот же месяц.

Сообщается, что на Китай приходится более 60% от общего количества, поскольку растущая доступность электромобилей и высокие продажи BYD способствовали увеличению доли внутреннего рынка в первой половине года.

Продажи BYD резко выросли в Бразилии, что способствовало более чем тройному росту показателей с июня 2023 года.

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Ожидается, что 16,6 миллиона электромобилей, будет продано в мире в этом году.

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Напомним:

Китай расследует, являются ли недавние тарифы и действия Европейского Союза против второй экономики в мире барьером для свободной торговли.

Решение о 38% тарифов принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.