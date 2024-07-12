В России хотят возобновить запрет на экспорт топлива

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Бензин в РФ дорожает практически непрерывно с начала июня и это ускоряет инфляцию.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы РФ.

В сообщении говорится, что временное разрешение на экспорт бензина вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается.

Отмечается, что необходимость запретить экспорт топлива объясняется повышенным спросом, связанным с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

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Также этот запрет должен обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей.

Резкое повышение оптовых цен на автобензин на биржевых площадках РФ в течение июня уничтожило прибыли розничных операторов, сделав их работу убыточной.

С начала июня в РФ бензин марки Аи-92 подорожал в опте ориентировочно на 20%, Аи-95 - на 30%. Подорожание оптовых партий кратно превысило фактический рост розничных цен на эти марки бензина в России.

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Сообщается, что тем временем российское Минэнерго регулярно публикует сообщения, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильна.

Рост цен в России фиксируется шестой месяц подряд. За первую неделю июля в России продукты питания и бензин были среди товаров, цены на которые росли быстрее всего.

Напомним:

Российское правительство по инициативе Министерства энергетики засекретило данные о производстве автомобильного бензина и дизельного топлива в стране на фоне атак украинских беспилотников.

Министерство энергетики РФ предложило правительству временно снять запрет экспорта бензина, введенный с марта 2024 года, после серии атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Правительство России рассматривает возможность введения определенного смягчения экологических стандартов на топливо, чтобы разрешить использование низкокачественного бензина в условиях возможного дефицита.