Уряд РФ засекретив дані про виробництво пального на тлі атак безпілотників на НПЗ

Російський уряд з ініціативи Міністерства енергетики засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні на тлі атак українських безпілотників.

Про це повідомляє видання "Важные истории", з посиланням на джерело в Росстаті.

Зазначається, що в останній щотижневій довідці з 20 до 26 травня "Про обсяг виробництва нафтопродуктів і споживчі ціни на них" немає даних про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального.

Видання стверджує, що дані останнього звіту про виробництво нафтопродуктів засекречено з ініціативи Міненерго.

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Крім того, російське Міненерго в коментарі РБК повідомило, що з огляду на наявну геополітичну ситуацію, розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників.

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Найбільша російська нафтова компанія "Роснєфть" просить уряд РФ надати їй податкові пільги для компенсації витрат через атаки безпілотників на НПЗ у РФ.