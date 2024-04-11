РФ планує знизити вимоги до якості пального через загрозу дефіциту – Reuters

Уряд Росії розглядає можливість запровадження певного пом'якшення екологічних стандартів на паливо, щоб дозволити використання низькоякісного бензину в умовах можливого дефіциту.

Про це повідомляє Reuters з посилання на джерела у нафтопереробній галузі РФ.

Зазначається, що зниження вимог якості може принести додаткові 10%, або від 300 тис до 350 тис тонн на місяць, бензину на внутрішній ринок, що достатньо для задоволення зростаючого сезонного попиту.

З 2016 року в Росії дозволено використання лише високоякісного бензину класу не нижче Євро-5.

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Відповідно міненерго РФ розглядає як запасний захід зниження екологічних вимог, щоб забезпечити основу для додаткового виробництва бензину.

"Послаблення екологічного нагляду стане кроком назад від планів підвищення якості палива та його екологічних стандартів, оголошених у 2011 році, коли російські нафтові компанії та уряд узгодили плани модернізації нафтопереробних заводів країни, які були побудовані переважно в 1940-х і 1970-х роках", – йдеться в повідомленні.

У 2023 році загальний обсяг виробництва бензину в країні досяг майже 44 млн тонн. У першому кварталі 2024 року він становив 11,1 млн тонн.

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Нагадуємо:

Росія звернулася до Казахстану з проханням бути готовими поставити 100 000 тонн бензину на випадок нестачі пального, яку можуть посилити атаки українських дронів та зупинки НПЗ.

Росія збільшила імпорт пального з Білорусі у березні, щоб подолати ризик дефіциту на своєму внутрішньому ринку, який виник через ремонти на російських НПЗ після атак дронів.