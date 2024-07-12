"Охматдет" готовится к восстановлению: благотворители перечислили около 800 миллионов

"Охматдет" на следующей неделе планирует определить строительную компанию, которая ликвидирует последствия ракетной атаки и начнет восстановление больницы, от благотворителей поступило уже около 800 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В начале следующей недели "Отхматдет" выберет строительную компанию, которая будет реализовывать строительные работы по ликвидации последствий ракетной атаки", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет агентство.

Он добавил, что клиника и Минздрав начинают разрабатывать техническое задание для проектирования нового корпуса, который будет построен на месте полностью разрушенного.

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Ляшко сообщил, что на счета от благотворительных фондов поступило уже более 800 млн грн от партнеров. Средства будут направлены, в частности, на строительство нового корпуса на месте разрушенного.

По предварительным оценкам, как отметил глава Минздрава, клиника потребует замены оборудования на сумму около 360-400 млн грн. При этом он подтвердил, что от компаний-производителей оборудования поступают запросы на его поставку. Перечень оборудования определит "Охматдет".

Напомним:

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Сбор United24 и monobank для Охматдета, стартовавший в понедельник, закрыт: собрано 300 миллионов гривен, что втрое больше начальной целевой суммы.

Фандрейзинговая платформа United24 и monobank закрыли сбор на 250 млн грн для детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Участники инициативы UNITED24 и monobank в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" собрали уже 140 млн грн при заявленной целевой сумме 200 млн грн, хотя инициативу объявили только ближе к вечеру в понедельник.

Экономическая правда.