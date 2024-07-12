"Охматдет" готовится к восстановлению: благотворители перечислили около 800 миллионов
"Охматдет" на следующей неделе планирует определить строительную компанию, которая ликвидирует последствия ракетной атаки и начнет восстановление больницы, от благотворителей поступило уже около 800 млн грн.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В начале следующей недели "Отхматдет" выберет строительную компанию, которая будет реализовывать строительные работы по ликвидации последствий ракетной атаки", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет агентство.
Он добавил, что клиника и Минздрав начинают разрабатывать техническое задание для проектирования нового корпуса, который будет построен на месте полностью разрушенного.
Ляшко сообщил, что на счета от благотворительных фондов поступило уже более 800 млн грн от партнеров. Средства будут направлены, в частности, на строительство нового корпуса на месте разрушенного.
По предварительным оценкам, как отметил глава Минздрава, клиника потребует замены оборудования на сумму около 360-400 млн грн. При этом он подтвердил, что от компаний-производителей оборудования поступают запросы на его поставку. Перечень оборудования определит "Охматдет".
Напомним:
Сбор United24 и monobank для Охматдета, стартовавший в понедельник, закрыт: собрано 300 миллионов гривен, что втрое больше начальной целевой суммы.
Фандрейзинговая платформа United24 и monobank закрыли сбор на 250 млн грн для детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Участники инициативы UNITED24 и monobank в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" собрали уже 140 млн грн при заявленной целевой сумме 200 млн грн, хотя инициативу объявили только ближе к вечеру в понедельник.
Экономическая правда.