UNITED24 і monobank зібрали вже 140 мільйонів для "Охматдиту"

Учасники ініціативи UNITED24 і monobank на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" зібрали вже 140 млн грн при заявленій цільовій сумі 200 млн грн, хоча ініціативу оголосили лише ближче до вечора в понеділок.

Про це свідчать дані "банки" для збору, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив співвласник mono Олег Гороховський у телеграм, 100 млн грн на відновлення пошкодженої ракетною атакою РФ лікарні було акумульовано за перші три години.

За словами Гороховського, підтримку, зокрема, надали: мережі "Аврора" (5 млн грн), "Сільпо" (1 млн грн), Varus (1 млн грн), Фора (1 млн грн), "Алло" (1 млн грн), "Ябко" (1 млн грн), офіційний імпортер BMW та MINI і низки інших автомарок в Україні "АВТ Баварія" (10 млн грн), сервіси з виклику таксі Bolt (2,5 млн грн), Uber (2 млн грн), групи компаній "Автострада" (5 млн грн).

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Свій внесок зробили також група IT-компаній Netpeak Group (2 млн грн) та IT-компанія Grammarly (20 млн грн).

Серед донорів оператор зв'язку "Датагруп-Воля" (2,5 млн грн), а також три банки: А-Банк (1 млн грн), Акордбанк (1 млн грн), monobank (5 млн грн) та інші компанії.

Нагадаємо:

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Внаслідок ракетного удару росіян у Києві зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", є загиблі та постраждалі.

Бізнес, державні компанії, банки включилися в допомогу "Охматдиту".

UNITED24 і monobank запустили збір 100 мільйонів грн на підтримку дитячої лікарні.

Економічна правда