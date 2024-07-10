Украинцы собрали 300 миллионов для "Охматдета": сбор United24 и monobank закрыт
Сбор United24 и monobank для Охматдета, стартовавший в понедельник, закрыт: собрано 300 миллионов гривен, что втрое больше начальной целевой суммы.
Об этом сообщила пресс-служба платформы United24.
"К сбору присоединились более 320 000 человек из 55 стран, а также большое количество компаний", - говорится в сообщении.
Самый большой донат на 20 миллионов гривен отправила онлайн-платформа Grammarly. AWT Бавария и Kernel перечислили по 10 миллионов - второй и третий по размерам донаты. В общем около 50 компаний сделали взнос в фонд.
К сбору также присоединились большое количество иностранных и украинских звезд.
"Банка разбита. Всем спасибо", - отметил совладелец mono Олег Гороховский.
Напомним:
Фандрейзинговая платформа United24 и monobank закрыли сбор на 250 млн грн для детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Участники инициативы UNITED24 и monobank в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" собрали уже 140 млн грн при заявленной целевой сумме 200 млн грн, хотя инициативу объявили только ближе к вечеру в понедельник.
Экономическая правда.