Государственный титановый комбинат возобновил добычу после долгого перерыва

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) из Иршанска, которую Украина планирует приватизировать, получила крупный контракт из США.

Об этом сообщает пресс-служба АО "ОГХК".

В сообщении говорится, что объединенная горно-химическая компания возобновила добычу титаносодержащей руды на Иршанском горно-обогатительном комбинате.

Филиал остановился в октябре 2022 года из-за отсутствия контрактов на ильменитовый концентрат и значительных запасов готовой продукции на складах.

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Летом 2023 года ОГХК сообщила о перезапуске обогатительной фабрики, а теперь на предприятии возобновили добычу.

АО "ОГХК" - один из крупнейших в мире производителей титанового сырья, который имеет 4% мирового рынка и входит в первую десятку в мире по объемам производства.

По словам первого заместителя председателя правления ОГХК Егор Перелыгин работу карьеров возобновили благодаря крупному контракту с США.

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"Имеем активный контракт с американским конечным потребителем на 70 000 тонн ильменитового концентрата Иршанского ГОКа. Еще 25 000 - 40 000 тонн сейчас на стадии обсуждения. Старые запасы на складах мы уже почти реализовали", - сказал Перелыгин, передает пресс-служба предприятия.

Также Перелыгин добавил, что его персональная мечта: чтобы 2/3 продукции Иршанского ГОКа экспортировалось на стратегический для нас как страны рынок, и чтобы сотрудничество с американской химической промышленностью только укреплялось, а объемы росли.

Отмечается, что на Иршанском ГОКе планируют производить 12 000 тонн ильменитового концентрата в месяц до конца 2024 года.

Напомним:

В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов - Ocean Plaza, "Аэрок", гостиница "Украина" и "ОГХК".

Сегодня глава ФГИУ встретился с представителями агентства JICA и японской компанией "Toho Titanium" для обсуждения возможности инвестирования в титановую отрасль Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций в отношении российского титана.