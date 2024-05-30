Макрон доклав значних зусиль, щоб Канада послабила санкції щодо титану з РФ
Президент Франції Еммануель Макрон особисто втрутився, щоб переконати прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо звільнити Airbus та інші аерокосмічні компанії від санкцій щодо російського титану.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
Прохання прозвучало під час телефонної розмови між двома лідерами в березні, через кілька тижнів після того, як Канада розійшлася з союзниками й наклала санкції на стратегічний метал, що занепокоїло французьку компанію Airbus та інші компанії, які все ще покладаються на російські поставки на заводах, розташованих в Канаді або в інших країнах.
Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", щоб переконати Трюдо зробити виняток для європейських компаній.
"Багато повідомлень було передано на всіх рівнях", - додало джерело, маючи на увазі широкий дипломатичний і промисловий тиск.
Канадське джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Макрон підняв цю тему в розмові з Трюдо 29 березня напередодні візиту французького прем'єр-міністра Габріеля Аттала, який також порушив це питання під час свого перебування в Канаді.
Щонайменше ще один європейський уряд також висловився на підтримку лобістських зусиль, повідомило окреме джерело.
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Нагадаємо:
Канада надала компанії Airbus дозвіл на використання російського титану у виробництві після того, як стала першим західним урядом, який заборонив постачання цього стратегічного металу в рамках останнього пакету санкцій.
Економічна правда.