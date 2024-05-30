Макрон доклав значних зусиль, щоб Канада послабила санкції щодо титану з РФ

REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон особисто втрутився, щоб переконати прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо звільнити Airbus та інші аерокосмічні компанії від санкцій щодо російського титану.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Прохання прозвучало під час телефонної розмови між двома лідерами в березні, через кілька тижнів після того, як Канада розійшлася з союзниками й наклала санкції на стратегічний метал, що занепокоїло французьку компанію Airbus та інші компанії, які все ще покладаються на російські поставки на заводах, розташованих в Канаді або в інших країнах.

Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", щоб переконати Трюдо зробити виняток для європейських компаній.

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"Багато повідомлень було передано на всіх рівнях", - додало джерело, маючи на увазі широкий дипломатичний і промисловий тиск.

Канадське джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Макрон підняв цю тему в розмові з Трюдо 29 березня напередодні візиту французького прем'єр-міністра Габріеля Аттала, який також порушив це питання під час свого перебування в Канаді.

Щонайменше ще один європейський уряд також висловився на підтримку лобістських зусиль, повідомило окреме джерело.

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Нагадаємо:

Канада надала компанії Airbus дозвіл на використання російського титану у виробництві після того, як стала першим західним урядом, який заборонив постачання цього стратегічного металу в рамках останнього пакету санкцій.

Економічна правда.