Акции Tesla взлетели на 44% вопреки падению прибыли
Акции Tesla переживают бешеный рост - за последние 11 дней они выросли на 44%, но прибыли компании сокращаются, что свидетельствует о необоснованности ценового ралли.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Хотя предыдущие ралли были подкреплены ростом прибыли, сейчас ситуация другая: рынок электромобилей переживает спад, продажи Tesla сокращаются, а прибыли падают.
Несмотря на это, акции Tesla выросли на 44% за 11 дней. Инвесторы связывают этот всплеск с ожиданиями относительно будущей технологии самоуправляемого таксиТеѕІа, которую Илон Маск представит 8 августа. Они надеются, что это укрепит позиции компании как лидера в сфере искусственного интеллекта.
Однако, некоторые показатели противоречат этому оптимизму: прибыли Tesla, как ожидается, упадут на 21% в 2024 году, а рост выручки замедлится до 2,2%.
Некоторые эксперты считают, что нынешняя оценка акций Tesla базируется на вере в будущие успехи компании, а не на реальных финансовых показателях.
Напомним:
Ранее стоимость акций Tesla выросла более чем на 30%, что добавило компании более 200 миллиардов долларов к рыночной капитализации.
Бестселлер Tesla Model Y был включен в список электрических и гибридных моделей, которые местные органы власти в Китае могут приобрести в качестве служебных автомобилей.
Поставки автомобилей Tesla Model 3 и Model Y с завода в Китае снизились на 24,2% в июне 2024 года.
Экономическая правда.