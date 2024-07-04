Автомобілі Tesla вперше опинилися у списку державних закупівель Китаю
Бестселер Tesla Model Y був включений до списку електричних і гібридних моделей, які місцеві органи влади в Китаї можуть придбати в якості службових автомобілів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Це перший випадок, коли автомобілі Tesla були включені до списку державних закупівель в Китаї. Уряд східної провінції Цзянсу опублікував 56 партій нових енергетичних транспортних засобів для використання в якості службових автомобілів партійними, урядовими та громадськими організаціями.
Окрім Model Y, виробленої на шанхайському заводі Tesla, та XC40 Volvo Cars, решта 54 партії були електромобілями та гібридами китайського виробництва.
Volvo Cars належить китайському автовиробнику Zhejiang Geely Holding Group. Ані уряд, ані китайські ЗМІ не уточнили, скільки автомобілів Model Y може придбати уряд провінції Цзянсу.
Автомобілі Tesla були заборонені до постачання на деякі урядові та військові об'єкти в Китаї.
Нагадаємо:
Постачання автомобілів Tesla Model 3 і Model Y із заводу в Китаї знизилися на 24,2% у червні 2024 року.
У червневому кварталі поставки впали на 3,7%, і це перший випадок, коли провідний виробник електромобілів продемонструє два квартали падіння поспіль.
Економічна правда.