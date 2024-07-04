Автомобілі Tesla вперше опинилися у списку державних закупівель Китаю

Бестселер Tesla Model Y був включений до списку електричних і гібридних моделей, які місцеві органи влади в Китаї можуть придбати в якості службових автомобілів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це перший випадок, коли автомобілі Tesla були включені до списку державних закупівель в Китаї. Уряд східної провінції Цзянсу опублікував 56 партій нових енергетичних транспортних засобів для використання в якості службових автомобілів партійними, урядовими та громадськими організаціями.

Окрім Model Y, виробленої на шанхайському заводі Tesla, та XC40 Volvo Cars, решта 54 партії були електромобілями та гібридами китайського виробництва.

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Volvo Cars належить китайському автовиробнику Zhejiang Geely Holding Group. Ані уряд, ані китайські ЗМІ не уточнили, скільки автомобілів Model Y може придбати уряд провінції Цзянсу.

Автомобілі Tesla були заборонені до постачання на деякі урядові та військові об'єкти в Китаї.

Нагадаємо:

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Постачання автомобілів Tesla Model 3 і Model Y із заводу в Китаї знизилися на 24,2% у червні 2024 року.

У червневому кварталі поставки впали на 3,7%, і це перший випадок, коли провідний виробник електромобілів продемонструє два квартали падіння поспіль.

Економічна правда.