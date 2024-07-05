Акции Tesla выросли на 30%: компания подорожала на 200 миллиардов долларов

За последние семь дней стоимость акций Tesla выросла более чем на 30%, что добавило компании более 200 миллиардов долларов к рыночной капитализации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Этот рост был подкреплен превышением ожиданий аналитиков по поставкам электромобилей во втором квартале 2024 года. Однако, это первый случай последовательного снижения поставок Tesla за более чем десятилетие.

Компания поставила 443 956 автомобилей, что превысило среднюю оценку аналитиков в 439 302, но все же является меньшим показателем по сравнению с предыдущими кварталами.

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Аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз считает, что худшее уже позади для Tesla, особенно учитывая "мини-восстановление" на китайском рынке в июне.

Напомним:

Бестселлер Tesla Model Y был включен в список электрических и гибридных моделей, которые местные органы власти в Китае могут приобрести в качестве служебных автомобилей.

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Поставки автомобилей Tesla Model 3 и Model Y с завода в Китае снизились на 24,2% в июне 2024 года.

Экономическая правда.