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Постачання Tesla в Китаї скоротиться на 25% – це четверте падіння за рік

Вівторок, 2 липня 2024, 15:44 - Олексій Артемчук
 
getty images

Постачання автомобілів Tesla Model 3 і Model Y із заводу в Китаї знизилися на 24,2% у червні 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що компанія Ілона Маска Tesla Inc. зазнала падіння поставок зі свого заводу в Шанхаї на 24,2% в річному обчисленні.

В повідомленні йдеться, що це стало четвертим падінням виробництва в цьому році для лідера електромобілів на тлі цінової війни в Китаї.

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Поставки автомобілів Tesla Model 3 і Model Y знизилися до 71 007 одиниць в червні. У травні поставки знизилися на 2,2%.

Це падіння відбулося напередодні того, як в США будуть опубліковані дані про глобальне виробництво і поставки електромобілів Tesla за другий квартал. 

Зниження виробництва в Китаї, найбільшому в світі ринку електромобілів, посилить тиск на компанію Ілона Маска в усьому світі, оскільки зростання продажів електромобілів сповільнюється.

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За прогнозами аналітиків, у другому кварталі Tesla продасть 439 302 електромобілі, що на 5,8% менше, ніж рік тому, і це друге поспіль квартальне падіння.

Очікується, що продажі автомобілів на відновлюваних джерелах енергії в Китаї зростуть на 28% до минулого місяця, починаючи з червня 2023 року.

Нагадаємо:

Компанія BYD продала рекордну кількість електричних та гібридних автомобілів у другому кварталі, оскільки зниження цін та нові технології стимулювали споживачів до покупок.

У червневому кварталі поставки впали на 3,7%, і це перший випадок, коли провідний виробник електромобілів Tesla продемонструє два квартали падіння поспіль.

Tesla Китай електромобіль
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