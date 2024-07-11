Индия не планирует отказываться от нефти РФ, ища долгосрочный контракт

Индийские нефтяники совместно ведут переговоры о долгосрочном контракте на импорт нефти из России.

Об этом сообщает Reuters.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут совместные переговоры с Россией относительно долгосрочного соглашения об импорте нефти.

Отмечается, что Индия и Россия еще не согласовали условия импорта, в частности, валюту в которой будут проводиться платежи.

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Индийские частные нефтеперерабатывающие компании Nayara Energy и Reliance Industries, уже подписали срочные контракты на импорт российской нефти. Nayara частично принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть".

Индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут присоединиться к переговорам со своими государственными коллегами позже.

Сообщается, что третья по величине экономика Азии нуждается в "предсказуемых и стабильных" поставках нефти, поскольку она расширяет свои нефтеперерабатывающие мощности для удовлетворения растущего спроса на топливо.

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Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, продаваемой со скидкой, поскольку западные компании уклоняются от закупок из-за ряда санкций, наложенных на Россию.

Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию на этой неделе Индия пыталась заключить энергетические соглашения с "Роснефтью" и другими ведущими российскими нефтяными компаниями.

Напомним:

Индия обратилась с редкой просьбой к своим государственным НПЗ и частному переработчику Reliance Industries Ltd. провести совместные переговоры о долгосрочном соглашении о поставках нефти с Россией.

Экспорт российской нефти в Индию вырос до девятимесячного максимума в апреле после того, как возобновились поставки на танкерах, не подпадающих под санкции и эксплуатируемых "Совкомфлотом".

Россия стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году, потеснив рыночную долю производителей Ближнего Востока и ОПЕК до исторического минимума.