Индия не планирует отказываться от нефти РФ, ища долгосрочный контракт
Индийские нефтяники совместно ведут переговоры о долгосрочном контракте на импорт нефти из России.
Об этом сообщает Reuters.
Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут совместные переговоры с Россией относительно долгосрочного соглашения об импорте нефти.
Отмечается, что Индия и Россия еще не согласовали условия импорта, в частности, валюту в которой будут проводиться платежи.
Индийские частные нефтеперерабатывающие компании Nayara Energy и Reliance Industries, уже подписали срочные контракты на импорт российской нефти. Nayara частично принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть".
Индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут присоединиться к переговорам со своими государственными коллегами позже.
Сообщается, что третья по величине экономика Азии нуждается в "предсказуемых и стабильных" поставках нефти, поскольку она расширяет свои нефтеперерабатывающие мощности для удовлетворения растущего спроса на топливо.
Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире.
Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, продаваемой со скидкой, поскольку западные компании уклоняются от закупок из-за ряда санкций, наложенных на Россию.
Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию на этой неделе Индия пыталась заключить энергетические соглашения с "Роснефтью" и другими ведущими российскими нефтяными компаниями.
Напомним:
Индия обратилась с редкой просьбой к своим государственным НПЗ и частному переработчику Reliance Industries Ltd. провести совместные переговоры о долгосрочном соглашении о поставках нефти с Россией.
Экспорт российской нефти в Индию вырос до девятимесячного максимума в апреле после того, как возобновились поставки на танкерах, не подпадающих под санкции и эксплуатируемых "Совкомфлотом".
Россия стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году, потеснив рыночную долю производителей Ближнего Востока и ОПЕК до исторического минимума.