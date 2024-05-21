Індія попросила свої НПЗ провести переговори про довгострокове постачання нафти з РФ

Індія звернулася з рідкісним проханням до своїх державних НПЗ і приватного переробника Reliance Industries Ltd. провести спільні переговори про довгострокову угоду про постачання нафти з Росією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Уряд хоче, щоб його нафтопереробні підприємства зафіксували щонайменше третину своїх контрактних поставок з Росії з фіксованою знижкою, щоб захистити економіку країни від нестабільних цін, кажуть джерела на засадах анонімності.За їхніми словами, заклик до об'єднання зусиль був неофіційним.

Індія була найбільшим покупцем російської морської нафти Bloomberg

Однак, за їхніми словами, Reliance навряд чи поділиться конфіденційною інформацією з державними нафтопереробниками, оскільки вони є конкурентами на внутрішньому паливному ринку, що перешкоджає зусиллям уряду щодо співпраці.

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Індія була основним покупцем російської нафти з моменту вторгнення в Україну, але жорсткіші санкції США обмежили торгівлю і призвели до того, що нафтопереробним заводам довелося купувати дорожчу нафту. Південноазійська країна хоче, щоб державні переробники працювали разом і посилювали свої позиції під час переговорів про постачання, а не конкурували між собою, кажуть люди.

Прецедент співпраці вже є. Державні нафтопереробні компанії вже проводили спільні переговори з постачальниками на Близькому Сході і в Західній Африці, щоб забезпечити більш вигідні умови, але для Індії незвично звертатися за допомогою до приватного переробника.

Нагадаємо:

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Імпорт російської нафти в Індію зріс до дев'ятимісячного максимуму у квітні після того, як відновилися поставки на танкерах, що не підпадають під санкції і експлуатуються "Совкомфлотом".

Росія стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році, потіснивши ринкову частку виробників Близького Сходу та ОПЕК до історичного мінімуму.

Через посилення санкцій США проти РФ, у торгівлі сирою нафтою між Росією та Індією почали з'являтися раніше невідомі, нові нафтотрейдери, які постачають російську нафту до азійської країни.

Економічна правда.