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Експорт російської нафти в Індію зріс до дев'ятимісячного максимуму - Bloomberg

Вівторок, 21 травня 2024, 12:43 - Артур Крижний

Експорт російської нафти в Індію зріс до дев'ятимісячного максимуму у квітні після того, як відновилися поставки на танкерах, що не підпадають під санкції і експлуатуються "Совкомфлотом".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафтопереробні заводи Індії ненадовго припинили імпорт російської нафти танкерами, що належать "Совкомфлоту", після того, як у лютому Вашингтон визначив судна компанії разом з її 14 танкерами як такі, що порушують західні санкції.

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, є найбільшим клієнтом для російської морської нафти.

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У квітні, першому місяці 2024/25 фінансового року, індійські нафтопереробні заводи відвантажили майже 1,8 млн барелів на добу російської нафти, що приблизно на 8,2% більше, ніж у попередньому місяці, збільшивши частку Росії в Індії до 38% з 32% у попередньому місяці, свідчать дані.

Нагадаємо:

Росія стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році, потіснивши ринкову частку виробників Близького Сходу та ОПЕК до історичного мінімуму.

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Через посилення санкцій США проти РФ, у торгівлі сирою нафтою між Росією та Індією почали з'являтися раніше невідомі, нові нафтотрейдери, які постачають російську нафту до азійської країни.

Економічна правда.

Росія нафта Індія імпорт торгівля
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