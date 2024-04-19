Росія стала головним постачальником нафти до Індії, потіснивши частку ОПЕК до історичного мінімуму

Росія стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році, потіснивши ринкову частку виробників Близького Сходу та ОПЕК до історичного мінімуму.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нью-Делі накинувся на російську нафту, що продається зі знижкою, після того, як західні країни відмовилися від закупівель і наклали санкції на Москву через її вторгнення в Україну. В результаті Росія стала головним постачальником для третього за величиною імпортера нафти у світі.

Індія продовжує купувати російську нафту, попри проблеми, спричинені низкою санкцій, спрямованих на зменшення доходів Москви від продажу нафти для фінансування війни.

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Росія є союзником Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), але вона поглинула частку індійської нафти, що постачається ключовими виробниками ОПЕК на Близькому Сході.



Ключові постачальники сирої нафти до Індії з 2001 року Reuters

Згідно з даними, на російську нафту припадало близько 35% від загального імпорту нафти в Індії, який становив 4,7 мільйона барелів на добу (б/д) у фінансовому році, що завершився 31 березня, порівняно з 22% рік тому.

Індія імпортувала 1,64 млн барелів на добу російської нафти в 2023/2024 фінансовому році, що приблизно на 57% більше, ніж у попередньому році, свідчать дані.

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Це збільшило частку нафти з Росії, Казахстану та Азербайджану, членів Співдружності Незалежних Держав (СНД), в індійському імпорті до 39% у 2023/24 році з 26% роком раніше, свідчать дані. І навпаки, частка близькосхідної нафти в індійському імпорті впала до історичного мінімуму - 46% з 55%.

Нагадаємо:

Через посилення санкцій США проти РФ, у торгівлі сирою нафтою між Росією та Індією почали з'являтися раніше невідомі, нові нафтотрейдери, які постачають російську нафту до азійської країни.