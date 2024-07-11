Китайский юань "захватил" Московскую биржу после санкций США

После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в "обменный пункт", где единственной ключевой валютой стал китайский юань.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

По данным Центробанка России, юань занимает 99,6% биржевого рынка валюты. Остальные 0,4% приходится на "дружественные" валюты, такие как белорусский рубль и казахстанский тенге.

До начала большой войны юань составлял лишь 3,5% валютных сделок на Мосбирже, но его доля стремительно выросла после введения санкций.

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Торговля турецкой лирой, которую ранее рассматривали как альтернативу долларам и евро, также резко сократилась. Если в прошлом году объемы торгов лирой достигали 50 млрд рублей в месяц, то сейчас они упали почти в 100 раз.

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Напомним:

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Накануне США существенно расширили санкционный список в отношении России, включив в него сотни новых позиций, в том числе Московскую биржу, которая в результате была вынуждена объявить о приостановке торгов долларом США и евро с 13 июня.

Как следствие влияния санкций, наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко вырос. 12 июня по состоянию на 21:30 максимальное значение заявок на покупку первой валюты составляло 120 рублей за доллар, а второй – 125 рублей за евро.

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.

Экономическая правда.