Рубль в свободном падении и возвращение в 90-е. Влияние санкции против Московской биржи

Объявление санкций США против Московской биржи и ее дочерних структур - Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий повлияло на российский валютный рынок. Об этом свидетельствуют данные портала banki.ru.

Наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко вырос. По состоянию на 21:30 максимальное значение заявок на покупку первой валюты составляло 120 рублей за доллар, а второй - 125 рублей за евро. В некоторых банках, в определенный момент, курс американского доллара доходил до 200 рублей.

Отметим, что официальный курс доллара по данным Центрального Банка РФ составляет 89,02 рубля, а евро - 95,74 рубля. Примерно на таком же уровне проходили сделки с этими валютами и на Московской бирже 11 июня - в последний день, когда проводились торги ими (12 июня в России выходной).

С 13 июня торги с расчетами в долларах, евро и всеми другими инструментами в которых есть привязка к одной из этих валют на Московской бирже проводиться не будут. Отметим, что на операции с этими двумя валютами в мае приходилось более 50% всех торгов на бирже.

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В Центральном Банке РФ сообщили, что все сделки по купли-продажи долларов и евро будут происходить на внебиржевом рынке.

"Это будет как в 1995-1996 годах, до того как на ММВБ (прежнее название Московской биржи) стартовали электронные валютные торги. Достаточно большой откат назад", - предупреждал в конце 2023 года о последствиях санкций член правления Московской биржи Игорь Марич.

Напомним, 12 июня США объявили о расширении санкционного перечня против РФ, добавив в него более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц.

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"Казначейство США нацелено на архитектуру российской финансовой системы, которая была переориентирована на содействие инвестициям в оборонную промышленность и приобретение товаров, необходимых для продолжения агрессии против Украины", - заявили в Минфине США.