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Акции Мосбиржи открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США

Четверг, 13 июня 2024, 11:05 - Анастасия Дячкина

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.

Об этом пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на данные торгов. 

Акции Сбербанка на открытии торговой сессии теряли на 4%, ВТБ – до 4,7%. Бумаги НОВАТЭК снизились до 6,8%, "Селигдара" – до 10,3%.

По данным на 10:20 по московскому (и киевскому) времени, индекс Мосбиржи сократился на 1,6%, РТС – на 1,4%. Рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня, пишет "Коммерсант".

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Накануне Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, были включены в санкционный лист США. До этого только НРД находился под санкциями Евросоюза. На этом фоне Мосбиржа объявила о прекращении с 13 июня торгов долларом и евро.

Напомним: 

Как следствие влияния санкций, наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко вырос. 12 июня по состоянию на 21:30 максимальное значение заявок на покупку первой валюты составляло 120 рублей за доллар, а второй – 125 рублей за евро. 

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В некоторых банках, в определенный момент, курс американского доллара доходил до 200 рублей.

Официальный курс доллара по данным Центрального Банка РФ составлял 89,02 рубля, а евро - 95,74 рубля. 

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