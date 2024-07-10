ТЦК за шесть месяцев 2024 года выписали больше штрафов, чем за весь прошлый год
За половину 2024 года взыскали больше штрафов по сравнению с 2023 годом, когда взыскали 10 337 штрафов за нарушение правил воинского учета.
Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.
С начала 2024 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки передали для принудительного взыскания 11 798 штрафов за нарушение правил воинского учета.
Сообщается, что это больше, чем за весь прошлый год, когда было взыскано 10 337 подобных штрафов.
В сообщении говорится, что в настоящее время треть этих штрафов уже закрыта - 4236 взысканий. Вместе с тем 7562 штрафов все еще взимается с должников.
Речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил воинского учета, а только о тех, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников.
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