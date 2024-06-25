Гендиректор "Лісів України": За рік темпи мобілізації зросли у 10 разів

Понад 100 працівників ДП "Ліси України" щодня отримують повістки. Це у 10 разів більше, ніж торік.

Про це повідомив гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"100 повісток – це середня цифра. В один із днів на минулій неділі оповіщення від ТЦК та СП отримали 119 людей. Кілька тижнів тому – 220. Це не означає, що всіх мобілізують. Але темпи мобілізації значно зросли", - написав він.

Він додав, що "Ліси України" є критично важливим для економіки країни підприємством, яке має право на бронювання частини військовозобов'язаних.

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"Але лісівники у переважній більшості від повісток не ховаються і на бігають. Хоча, звісно, ​​є випадки, коли людина пише заяву на звільнення, аби не оновлювати дані", - зауважив Болоховець.

Він також повідомив, що для вирішення проблеми дефіциту кадрів підприємство залучає молодь до 25 років.

"Просимо залишитися людей пенсійного віку, які мають сили та здоров'я, щоб продовжувати працювати.

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Інтегруємо та мотивуємо демобілізованих працівників, яких у нас уже понад 500.

Лісова галузь історично вважалася здебільше чоловічою, бо це фізична праця, пов'язана з певними ризиками. Але зараз виробничі процеси механізуються та цифровізуються, у нас все більше чудових фахівчинь. Ми почали вирівнювати гендерний баланс ще до початку війни, сьогодні цей питання є актуальним як ніколи", - розповів Болоховець.

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