Пропуск украинских фур на границе с Польшей восстановлен
Из-за урегулирования польской стороной ситуации на границе, украинские транспортные средства могут снова ее пересекать.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Отмечается, что польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками с украинской регистрацией.
Таким образом был восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни.
Напомним:
С 1 июля польская сторона ограничила въезд и выезд украинских грузовиков.
Для двусторонних перевозок на границе с Польшей украинским перевозчикам никаких разрешений не нужно, и Украина уже обратилась в Еврокомиссию из-за блокировки.
Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.