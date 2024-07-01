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Пропуск украинских фур на границе с Польшей восстановлен

Понедельник, 1 июля 2024, 18:04 - Алексей Артемчук

Из-за урегулирования польской стороной ситуации на границе, украинские транспортные средства могут снова ее пересекать.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что польская сторона урегулировала вопрос пересечения границы грузовиками с украинской регистрацией.

Таким образом был восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни.

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Напомним:

С 1 июля польская сторона ограничила въезд и выезд украинских грузовиков.

Для двусторонних перевозок на границе с Польшей украинским перевозчикам никаких разрешений не нужно, и Украина уже обратилась в Еврокомиссию из-за блокировки.

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Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.

таможня Польша Украина ЕС транспорт
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