"Укрэнерго" применяет аварийные отключения в 12 областях

Из-за превышения лимитов потребления с 20:40 5 июня "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Запорожской и Кировоградской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

"Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления", - заявили в компании.

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Напомним:

Из-за российских обстрелов генерации Украины, до зимы жители страны, вероятно, будут проводить большую часть дня без света.

В четверг, 6 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

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Экономическая правда