Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno

Прогнозируемое потребление электроэнергии для Киева на пятницу, 7 июня, - 1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%, для населения бызнесу останется где-то 50% от привычного потребления.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Для Киева сегодня Укрэнерго выделило больше объемов, поэтому сегодня немножечко легче. На завтра тенденция сохранится", - добавил он.

Коваленко отметил, что с 24 июня начинает работать постановление о справедливом распределении лимитов.

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"Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы более понятно, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами", - резюмировал он.

Напомним:

В пятницу, 7 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

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В "Укрэнерго" предупредили, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток.

Вечером 5 июня "Укрэнерго" применяло аварийные отключения в 12 областях.

В четверг, 6 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии действуют для каждой области с 00:00 до 24:00.

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Экономическая правда