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Один з перших: Європейський центробанк знизить процентні ставки з історичних максимумів

Понеділок, 27 травня 2024, 13:41 - Артур Крижний

Європейський центральний банк надіслав чіткий сигнал, що наступного тижня він знизить процентні ставки з їх історичних максимумів.

Про це пише газета Financial Times.

ЄЦБ, який критикували за те, що він був одним з останніх, хто підвищив ставки після найбільшого сплеску інфляції три роки тому, тепер майже напевно стане одним з перших великих центральних банків, які знизять ставки.

Про це головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив в інтерв'ю Financial Times напередодні знакового засідання банку, яке відбудеться 6 червня: "Якщо не буде великих сюрпризів, на даний момент ми бачимо достатньо причин, щоб зняти верхній рівень обмежень".

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Інвестори роблять великі ставки на те, що ЄЦБ знизить свою базову депозитну ставку на чверть відсоткового пункту з її рекордного максимуму в 4% на засіданні наступного тижня після того, як інфляція в єврозоні впала до рівня, близького до цільового показника в 2%, встановленого банком.

Нагадаємо:

Ділова активність приватного сектору в Єврозоні досягла найвищого рівня за останній рік, що свідчить про  пришвидшення економічного  відновлення в регіоні.

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки швидше вийти з російського ринку, побоюючись санкцій з боку США.

Економічна правда.

ЄЦБ ЄС ставки банки фінанси
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