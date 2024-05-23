Активність бізнесу в Єврозоні побила річний рекорд

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Ділова активність приватного сектору в Єврозоні досягла найвищого рівня за останній рік, що свідчить про пришвидшення економічного відновлення в регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що індекс менеджерів із закупівель S&P Global зростає третій місяць поспіль. У травні він зріс до 52,3 пунктів, що перевищило прогнози аналітиків.

Перспективи блоку з 20 країн покращуються після рецесії у другій половині минулого року. Оскільки інфляція наближається до цільового рівня в 2%, а Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує почати знижувати процентні ставки.

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"Наразі ми спостерігаємо незначне пожвавлення економіки в Єврозоні. Водночас інфляція продовжує відступати. Тому є підстави сподіватися, що нам вдасться повернутися до цінової стабільності без рецесії", - сказала членкиня виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель.

Однак це зростання маскує тривалий спад у промисловому секторі, особливо в Німеччині. Зниження виробництва настало через послаблення світового попиту і стрімкий ріст цін на енергоносії, спричинений вторгнення Росії в Україну.

Оскільки зростають виробничі витрати, S&P вважає сектор послуг "головним джерелом інфляційного тиску", який може гальмувати зниження процентних ставок.

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки швидше вийти з російського ринку, побоюючись санкцій з боку США.