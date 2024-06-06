В "Киевпастрансе" дефицит кадров приближается к 30%

Киевпастранс

В КП "Киевпастранс" процент нехватки кадров достигает 27%, возник острый дефицит отдельных профессий.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"В коммунальном предприятии „Киевпастранс" процент нехватки кадров достигает 27%. Сейчас возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, в частности требуются слесари по ремонту подвижного состава и по ремонту колесных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельная потребность есть в водителях автотранспортных средств категории "Д" и "ДЕ" (перевозка пассажиров общественного транспорта).

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Сейчас на предприятии есть более 1500 вакансий по разным направлениям.

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Напомним:

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По данным проведенного Минэкономики опроса работодателей относительно рынка труда в Украине, именно мобилизация и миграционные процессы, по мнению респондентов, являются основными катализаторами нехватки рабочей силы.

КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

Укрзализныця просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников, ведь по этим должностям уже есть дефицит. В то же время в УЗ уточнили, что об изменении правил речь не идет - компания просит правительство применить те же правила, как и для других критически важных предприятий, например энергетических.

Экономическая правда.