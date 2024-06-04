Роботодавці: мобілізація і міграція - основні чинники браку кадрів

За даними проведеного Мінекономіки опитування роботодавців стосовно ринку праці в Україні, саме мобілізація та міграційні процеси, на думку респондентів, є основними каталізаторами браку робочої сили.

Про це повідомляє Мінекономіки за результатами опитування роботодавців.

"За даними проведеного нами опитування, саме мобілізація (67%) та міграційні процеси (54%), на думку респондентів, є основними каталізаторами браку робочої сили", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до причин браку робочої сили віднесли неконкурентну зарплату (36%) та внутрішню міграцію (21%).

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Також роботодавці намагаються заповнити вільні вакансії різними способами, однак є і такі, які через неможливість набрати персонал відмовляються від замовлень (11%). 36% опитаних респондентів, очікують погіршення ситуації із нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці по завершенню війни.

Нагадаємо:

Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% порівняно з минулим роком і становить 18 903 грн, згідно з підсумками І кварталу 2024 року.

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Економічна правда.