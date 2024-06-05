"Укргидроэнерго" разработало проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС

"Укргидроэнерго" выполнило проектирование сооружений в составе подготовительных мероприятий по восстановлению Каховского гидроузла и проектирование подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС.

Об этом в эфире телемарафона заявил генеральный директор компании Игорь Сирота.

По его словам, как только будет деоккупирована территория Херсонщины, компания готова начать работы по строительству.

"Вместе с Каховским водохранилищем Украина потеряла 35% запасов питьевой воды. Восстановление Каховского гидроузла необходимо, прежде всего, для обеспечения Юга Украины питьевой водой, восстановления судоходства, орошения сельхозугодий, охлаждения реакторов ЗАЭС и только потом - для производства электроэнергии", - добавил Сирота.

Реклама:

Он отметил, что потеря Каховской ГЭС - это потеря 1,5 млрд кВт-ч электроэнергии в год.

Сирота также заявил, что в связи с ненадлежащей реакцией мирового сообщества относительно теракта на Каховской ГЭС, российская агрессия распространяется на другие объекты гидроэнергетики. Всего по ГЭС и ГАЭС было нанесено более 118 ракетных ударов.

"ДнепроГЭС выведена из эксплуатации, но враг продолжает бить по плотине и гидросооружениям. Ситуация может обернуться очередной экологической катастрофой", - добавил он.

Реклама:

Напоминаем:

В феврале сообщалось, что магистральный водопровод на Днепропетровщине, который должен обеспечить водоснабжение для городов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, уже на финальной стадии готовности.

Фактически сразу после подрыва россиянами Каховской ГЭС начались подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов.

Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен.

Читайте также: Города на Днепропетровщине могут остаться без воды. Что об этом известно?

Экономическая правда